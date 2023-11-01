Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:04
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 785 bin lira, en yüksek 1 milyon 844 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,4 artışla 1 milyon 844 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 801 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 884 milyon 784 bin 192,12 lira, işlem miktarı ise 491,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 894 milyon 758 bin 194,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Akbank olarak sıralandı.


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