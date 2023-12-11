Altın kritik seviyenin altında! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Araık 2023 altın fiyatları...

Altının ons fiyatı yeniden önemli seviye olan 2000 doların altına geriledi. Peki Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Aralık 2023 altın fiyatları…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:04
Altın kritik seviyenin altında! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Araık 2023 altın fiyatları...
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Ons altın fiyatı, cuma günü açıklanan ve bekletilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası baskılanırken, haftanın ilk işlem gününde yeniden kritik seviye olan 2000 doların altında 1999'dan işlem görüyor.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşün etkisiyle düşüşte. Foreks piyasalarda spot gram altın, bugünkü işlemlerde 1938 liradan işlem görüyor.

09.56 itibarıyla çeyrek altın 3.168 liradan, Cumhuriyet altını 13.028 liradan satılıyor.

 


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