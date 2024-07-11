Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:25

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:25

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 496 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 528 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 artışla 2 milyon 522 bin 1 lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 507 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 3 milyar 768 milyon 748 bin 488,89 lira, işlem miktarı ise 1.501,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 427 milyon 443 bin 656,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.