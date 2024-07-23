Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:41

Güncelleme: 23.07.2024 - 17:41

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 567 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 585 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,2 artışla 2 milyon 585 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 529 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 998 milyona 331 bin 604,59 lira, işlem miktarı ise 779,085 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 136 milyon 283 bin 42,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.