Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 627 bin 900 liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:32
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 625 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 631 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,03 yükselişle 2 milyon 627 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 627 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında işlem hacmi, 5 milyar 603 milyon 276 bin 333,62 lira, işlem miktarı ise 2.166,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 5 milyar 791 milyon 674 bin 258,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ve Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


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