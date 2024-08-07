Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 627 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 16:54
Altının kilogram fiyatı düştü
Abone Ol google-news

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 560 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 638 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 2 milyon 627 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 640 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında işlem hacmi, 4 milyar 170 milyon 359 bin 986,16 lira, işlem miktarı ise 1.616,77 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 837 milyon 939 bin 607,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


Altın piyasası haberleri altın haberleri Altın kilogramı haberleri

İlgili Haberler

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos 2024 altın fiyatları...
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi
Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler