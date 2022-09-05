Altının kilogramı 1 milyon 15 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 15 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 995 bin lira, en yüksek 1 milyon 15 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 15 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 958 milyon 560 bin 769,72 lira, işlem miktarı ise 2.958,62 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 986 milyon 490 bin 678,88 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.
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