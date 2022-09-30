Altının kilogramı 1 milyon 2 bin TL'ye çıktı
Altın piyasasında, en düşük 984 bin lira, en yüksek 1 milyon 2 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 1 milyon 2 bin liradan tamamladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 2 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 984 bin lira, en yüksek 1 milyon 2 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 1 milyon 2 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 811 milyon 183 bin 454,26 lira, işlem miktarı ise 3.844,53 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 919 milyon 144 bin 234,07 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NBGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|992.000,00
|1.650,00
|En Düşük
|984.000,00
|1.649,18
|En Yüksek
|1.002.000,00
|1.687,75
|Kapanış
|1.002.000,00
|1.653,00
|Ağırlıklı Ortalama
|987.307,16
|1.668,65
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.811.183.454,26
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|
3.844,53
|Toplam İşlem Adedi
|147
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