Altının kilogramı 1 milyon 623 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 623 bin 500 liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:45
Altının kilogramı 1 milyon 623 bin 500 liraya yükseldi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 604 bin lira, en yüksek 1 milyon 627 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.03 artarak 1 milyon 623 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 542 milyon 182 bin 442,42 lira, işlem miktarı ise 955,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 548 milyon 316 bin 886,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.


altın Altın borsası Altın piyasası

İlgili Haberler

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 5 Temmuz 2023 altın fiyatları…

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 5 Temmuz 2023 altın fiyatları…
Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Gram altında bir rekor daha! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 4 Temmuz 2023 altın fiyatları…

Gram altında bir rekor daha! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 4 Temmuz 2023 altın fiyatları…

En Çok Okunan Haberler