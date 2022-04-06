Altının kilogramı 910 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 910 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 908 bin lira, en yüksek 914 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 910 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 277 milyon 246 bin 646,82 lira, işlem miktarı ise 304,47 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 326 milyon 400 bin 267,20 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|914.370,00
|1.929,20
|En Düşük
|908.000,00
|1.923,05
|En Yüksek
|914.500,00
|1.930,75
|Kapanış
|910.000,00
|1.927,45
|Ağırlıklı Ortalama
|911.225,58
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|277.246.646,82
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|304,47
|Toplam İşlem Adedi
|17
Video Haberler
- Kayıp İTÜ öğrencisinden acı haber
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Zelenski: 'Tahammül edemiyorum'
- O yangında kasadaki paralar da yandı
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
- Yanık'ın 'Enes Kara' açıklamasına tepki
- Düzce- Sakarya yolu çöktü: Ulaşım durdu
- Karadeniz'de mayın paniği! İmha edildi
- Para çeken yurttaşa araba çarptı
En Çok Okunan Haberler
- Putin hırslarından vazgeçmedi
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
- Yanık'ın 'Enes Kara' açıklamasına tepki
- İmamoğlu Rizelilerle buluştu: 'Yeterince kutuplaşıyoruz'
- Düzce- Sakarya yolu çöktü: Ulaşım durdu
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- 'Acil askeri yardıma ihtiyaç var'
- Kızına cinsel istismardan yargılanıyordu: Karar verildi
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Bakan Yanık '15 Temmuz' sorusunu yanıtsız bıraktı