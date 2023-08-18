Altının kilogramı fiyatı arttı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 717 bin 998 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 635 bin lira, en yüksek 1 milyon 717 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 717 bin 998 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 670 milyon 889 bin 584,29 lira, işlem miktarı ise 1.594,49 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 769 milyon 879 bin 684,29 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, , İstanbul Altın Rafinerisi , Çakmakçı Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.706.500,00
|1.955,00
|En Düşük
|1.635.000,00
|1.885,00
|En Yüksek
|1.717.998,00
|1.954,50
|Kapanış
|1.717.998,00
|1.954,50
|Ağırlıklı Ortalama
|1.673.322,36
|1.922,81
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.670.889.584,29
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.594,49
|Toplam İşlem Adedi
|57
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Volta atarken malum bir eski bakanın adını verdi...'
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti
- Dar gelirliye kredi darbesi
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- O isim harekete geçti: 'Genel başkan olamazsam...'
- Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu
- 3 gün arayla intihar etmişlerdi: Yan yana defnedildiler
- 1'i ağır 41 yaralı!
- Tezcan Karakuş Candan'dan ABB'ye tepki