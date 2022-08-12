Altının kilogramı geriledi

12 Ağustos 2022 Cuma, 17:00

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 22 bin lira, en yüksek 1 milyon 42 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 1 milyon 22 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 10 milyon 78 bin 778 lira, işlem miktarı ise 2.925.74 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 13 milyon 696 bin 325.35 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve NBGlobal Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: