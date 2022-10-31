Altının kilogramı geriledi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 16:39

Altın piyasasında, en düşük 972 bin lira, en yüksek 990 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 azalışla 972 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 13 milyon 335 bin 700,75 lira, işlem miktarı ise 6.145,87 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 16 milyon 101 bin 289,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Uguras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: