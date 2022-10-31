Kılıçdaroğlu'ndan 'SPK' çıkışı: 'Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem'

31 Ekim 2022 Pazartesi, 14:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ile SPK Üyesi Ali Akay görevden alınmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

"GÖREVDEN ALMALAR YETMEZ"

CHP lideri, SPK’de görevden almaların yetmeyeceğini belirterek, “Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Birçok atama ve görevden alma kararının yer aldığı 31 Ekim tarihli Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ve SPK Üyesi Ali Akay görevden alındı.

Onların yerlerine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak Enver Usca, Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı.

"SPK'YE SON KEZ SESLENİYORUM" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, eylül ayında Sermaye Piyasası Kurulu'nu uyararak, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. SPK’ye son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın" ifadelerini kaydetmiş ve borsa manipülasyonunu işaret etmişti.