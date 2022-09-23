Altının kilogramı kapanışı düşüşle yaptı

23 Eylül 2022 Cuma, 16:22

Altın piyasasında, en düşük 969 bin 490 lira, en yüksek 1 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 997 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 75 milyon 111 bin 340,48 lira, işlem miktarı ise 2.123,10 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 208 milyon 759 bin 589,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NBGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: