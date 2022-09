VALERİA EVLENİYOR

Christina, kocasıyla internetteki çöpçatan sitelerinden biri aracılığıyla tanışıp İsrail’e taşınan Ukraynalı bir kadındır. Ukrayna’daki yaşam koşullarıyla karşılaştırıldığında İsrail’deki hayatından çok memnundur. Bir güzellik salonunda çalışmakta, kendi parasını kazanmakta ve yeni ülkesini sevmektedir. İsrailli kocası Michael de bu evlilikten memnundur. Hatta öyle mutludur ki başka İsrailli erkeklere Ukraynalı gelinler bulmayı ek iş edinmek ister. Christina’nın genç kız kardeşi Valeria da gelin adaylarından biridir ve Michael ona en iyi koca adayını bulmak için uğraşır. Sonunda ülkenin en yakışıklı erkeği denemeyecek olsa da iyi huylu ve cömert biri olan Eitan’da karar kılar. Fakat Valeria ablasından farklıdır ve onun ülkeye gelişiyle Christina’nın yeni ülkesinde kurduğu hassas denge tehlikeye girer.

Michal Vinik

1976’da Hayfa’da doğan Michal Vinik, Tel-Aviv Üniversitesi Film ve Televizyon Bölümü’nde senaryo ve yönetmenlik eğitimi aldı, güzel sanatlar yüksek lisansını üstün başarısı nedeniyle iki burs kazanarak tamamladı. Şu anda üçüncü uzun metraj filmi You Are My Everything üzerinde çalışıyor ve Dror Mishani’nin romanlarından televizyona uyarlanan The Missing File’ın ikinci sezonunu çekmeye hazırlanıyor. Pek çok televizyon dizisi yazdı, Daniella Doron ve Talya Lavie ile birlikte kendi dizisi Who Gave You a License’ı yarattı. Valeria Evleniyor, Michal’ın ikinci uzun metraj filmidir. Tel Aviv Üniversitesi’nde senaryo yazımı dersi veren Michal, iki çocuğuyla Tel Aviv’de yaşıyor.