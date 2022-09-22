ALTIN ÇOCUK

Geçimini hurda satarak sağlayan Franck, Paris varoşlarında Mériem’le birlikte bir karavanda yaşamaktadır. Beş çocukları olan çiftin altıncı çocuğu yoldadır ama ekonomik durumları çok kötüdür. Bir gece sessizce karavandan çıkan Franck, kablo çalan bir arkadaşına yardım eder. Kabloları bir hurdalığa satmaya çalışırlar ama alışveriş sırasında alıcıyla aralarında tartışma çıkınca geldikleri araçla kaçmak zorunda kalırlar. Franck kaza yapar ve mahkemeye çıkarılır. Genç avukatı Julien cezasını erteletmeyi başarır. Duruşmadan sonra Julien ile gayrimenkul konusunda uzman avukat eşi Anna, onları arabayla karavana bırakır ve teşekkür etmek için içecek bir şeyler ikram etmek isteyen Franck’in davetini kabul ederler. Sohbet sırasında Franck ile Mériem’in beş çocuğu olduğu ve altıncıya bakacak durumda olmadıkları, Julien ile Anna’nın da istedikleri halde çocuklarının olmadığı ortaya çıkınca akla hayale sığmayacak bir anlaşma yapmaya karar verirler.

Léopold Legrand

Paris’te edebiyat eğitimi alıp NYU Tisch Sanat Okulu’nda bir değişim programına katıldıktan sonra Belçika devlet okulu INSAS’ta yönetmenlik okuyan Léopold Legrand öğrenciyken kısa filmler yazıp yönetti. 2016’da Polonya’da çektiği belgesel Angelika Namur ve Poitiers Film Festivali Büyük Ödülü de dahil olmak üzere ödüller aldı. 2018’de INSAS’tan mezun oldu ve Patrick Pelloux’nun kısa hikâyesinden uyarladığı Mort aux Codes‘u tamamladı. Festivallerde başarılı olan film Villeurbanne, Brest, Seoul, Saint Petersburg ve Nice’te ödül aldı. Altıncı Çocuk yönetmenin ilk uzun metraj filmidir.