Altın Portakal Film Festivali'nin "Uluslararası Uzun Metraj" kategorisinde yarışan filmler
ALTIN ÇOCUK
Geçimini hurda satarak sağlayan Franck, Paris varoşlarında Mériem’le birlikte bir karavanda yaşamaktadır. Beş çocukları olan çiftin altıncı çocuğu yoldadır ama ekonomik durumları çok kötüdür. Bir gece sessizce karavandan çıkan Franck, kablo çalan bir arkadaşına yardım eder. Kabloları bir hurdalığa satmaya çalışırlar ama alışveriş sırasında alıcıyla aralarında tartışma çıkınca geldikleri araçla kaçmak zorunda kalırlar. Franck kaza yapar ve mahkemeye çıkarılır. Genç avukatı Julien cezasını erteletmeyi başarır. Duruşmadan sonra Julien ile gayrimenkul konusunda uzman avukat eşi Anna, onları arabayla karavana bırakır ve teşekkür etmek için içecek bir şeyler ikram etmek isteyen Franck’in davetini kabul ederler. Sohbet sırasında Franck ile Mériem’in beş çocuğu olduğu ve altıncıya bakacak durumda olmadıkları, Julien ile Anna’nın da istedikleri halde çocuklarının olmadığı ortaya çıkınca akla hayale sığmayacak bir anlaşma yapmaya karar verirler.
Léopold Legrand
Paris’te edebiyat eğitimi alıp NYU Tisch Sanat Okulu’nda bir değişim programına katıldıktan sonra Belçika devlet okulu INSAS’ta yönetmenlik okuyan Léopold Legrand öğrenciyken kısa filmler yazıp yönetti. 2016’da Polonya’da çektiği belgesel Angelika Namur ve Poitiers Film Festivali Büyük Ödülü de dahil olmak üzere ödüller aldı. 2018’de INSAS’tan mezun oldu ve Patrick Pelloux’nun kısa hikâyesinden uyarladığı Mort aux Codes‘u tamamladı. Festivallerde başarılı olan film Villeurbanne, Brest, Seoul, Saint Petersburg ve Nice’te ödül aldı. Altıncı Çocuk yönetmenin ilk uzun metraj filmidir.
EKMEK VE TUZ
Chopin Müzik Üniversitesi’nde öğrenim gören genç ve yetenekli piyanist Tymek, yaz tatilini annesi, kardeşi ve mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte geçirmek için yaşadığı kasabaya döner. Kasaba gençlerinin toplanma yeri olan mekânın yerine bir süre önce bir kebapçı açılmıştır. Tymek kebapçıda çalışan Araplarla arkadaşları arasında gerilimin tırmanmasına ve trajik bir sona ulaşmasına şahit olur. Gerçek olaylardan esinlenen film amatör oyuncularla çekilmiştir.
Damian Kocur
Yönetmen ve görüntü yönetmeni Damien Kocur, Krzysztof Kieślowski Film School’dan mezun oldu, doktorasını Lodz Film School’da sürdürüyor. Son filmi Beyond is the Day Trieste ve Tahran festivallerinde En İyi Kısa Film ödülü’nü ve Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali’nde En İyi Avrupa Filmi ödülü’nü aldı. Avrupa Film Ödülleri’ne aday olan Beyond is the Day 2021’de MoMa bünyesindeki Yeni Yönetmenler/Yeni Filmler programına seçildi.
CANAVARLAR
Antoine ile Olga, doğayla iç içe yaşamak için bir süre önce Galiçya’nın iç kısımlarındaki küçük bir köye yerleşmiş Fransız bir çifttir. Bu kırsal bölgede huzurlu bir hayat sürer, organik sebze yetiştirir ve insanları buraya çekip köy nüfusunu artırmak için terk edilmiş kulübeleri restore ederler, fakat yerel halkla bir arada yaşamak sandıkları kadar huzurlu bir deneyim olmayacaktır. Doğayla uyum içinde yaşama kararları doğrultusunda köye inşa edilmesi planlanan ve köylüler için beklenmedik bir gelir kapısı olacak bir rüzgâr santralinin kurulmasına karşı çıktıklarında yerel halkla aralarındaki gerilim artar. Komşuları Anta kardeşlerle aralarında çıkan anlaşmazlık giderek büyür, köye yayılır ve dönüşü olmayan bir noktaya ulaşır.
Rodrigo Sorogoyen
Kariyerine televizyon dizileri yazıp yöneterek başlayan Rodrigo Sorogoyen 2011’de kendi prodüksiyon şirketi Caballo Films’i kurdu. Kendi şirketinin çatısı altında yönettiği Stockholm yılın en beğenilen bağımsız filmlerinden biri oldu ve Goya Ödülleri’nde En İyi Yeni Oyuncu ödülünü aldı. 2018’de En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo da dahil olmak üzere yedi Goya ödülü kazanan El Reino’yu çekti. Aynı yıl Oscar adayı olan ve Goya ödülü alan Madre’yi tamamladı. 2020’de Antidisturbios adlı diziyle televizyon dünyasına dönüp ödüller kazandı.
MAHKEME
Mahkeme adlî bir hikâyeyi anlatır. İşlenen bir suçun ardından savcıya yönlendirilen dava savcıyı hem mesleki hem kişisel açıdan zor bir durumda bırakır. Belediye başkanının ailesini ilgilendiren bir davayla ilgili karar vermek zorundadır ve kararın konuyla ilgili herkes için önemli sonuçları olacaktır. Bir sırrı açıklamak veya politik davranarak sessiz kalmak arasında tercih yapmak zorundadır.
Kazem Daneshi
1992 doğumlu Kazem Daneshi bilgisayar yazılımcılığı ve yönetmenlik eğitimi gördü. Kısa filmleri ve belgeselleri ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller alan yönetmen sinema kariyerine televizyon dizilerinde yapımcılık ve yönetmenlikle başladı. Mahkeme ilk uzun metraj filmidir.
GÖREV ADAMLARI
Küçük bir kasabanın emniyet müdürü olan otuzlu yaşlarının sonundaki, yumuşak huylu Ilie, şehirde tutunmakta zorlanınca Romanya’nın kuzeyinde, kırsal bölgedeki bir köyde kendine mütevazı ve rahat bir hayat inşa etmek ister, fakat yanlış kararlar verir. Orta yaşlı ve dışlanmış Ilie bir şeylerin parçası olmaya ihtiyaç duyar; bir bahçe, hatta bir yuva inşa etmelidir. Köyde kuşkulu şeyler dönse de o yalnızca işine gelenleri görür ve bir dizi şiddet yüklü olayda sessiz kalması yüzünden bir cinayete suç ortağı durumuna düşer. Köyde olup bitenlere karıştığı anda Ilie’nin çöküşü de başlamıştır. Başka çözümlerin yokluğunda farklı bir kişiliğe dönüşür: tüm suçluları tutuklayan bir adalet savaşçısı.
Paul Negoescu
1984 doğumlu Paul Negoescu, Bükreş Ulusal Film Okulu’nda yönetmenlik eğitimi aldı. Kısa filmleri Cannes Eleştirmenler Haftası ve Berlin gibi pek çok uluslararası festivale seçildi. İlk filmi A Month in Thailand ilk gösterimini 2012’de Venedik Film Festivali’nde yaptı, ikinci filmi Two Lottery Tickets gişede en büyük başarıyı kazanan Romanya filmlerinden biri oldu. Üçüncü uzun metraj filmi The Story of a Summer Lover, Netflix tarafından otuzdan fazla bölgede gösterime sokuldu.
EVLİLİK HAYATIM
Küçüklüğünden bu yana dinlediği şarkılar ve masallar, Zelma’yı aşkın tüm sorunlarını çözeceğine inandırmıştır; tabii bir genç kızın nasıl davranması gerektiği yönündeki toplumsal beklentilere uygun davrandığı sürece. Fakat büyüdükçe aşk denen kavramda bir şeylerin yanlış olduğunu düşünmeye başlar; uyum sağlamaya ne kadar gayret ederse bedeni de aynı ölçüde direnmektedir. Bir kadının içindeki dişi isyanı kabullenmeyi anlatan Evlilik Hayatım, canlandırma tekniğini müzik, tiyatro, bilim, fotoğraf, üç boyutlu setler ve elle çizilmiş geleneksel canlandırma ile birleştirerek cesur bir genç kadının kusursuz aşkı ve kalıcı bir evliliği arayışını anlatıyor.
Signe Baumane
Letonya doğumlu Signe Baumane Brooklyn’de yaşayan bağımsız bir sinemacı, sanatçı, yazar ve canlandırmacıdır. On yedi ödüllü kısa canlandırma filmi olan sanatçının en bilinen çalışması olan ilk uzun metrajlı canlandırması Rocks in my Pockets, kendisi de dahil olmak üzere ailesindeki kadınların yüz yıllık depresyon ve intihar geçmişini konu alır. İlk gösterimi 2014’te Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde yapılan film yüz otuzdan fazla uluslararası festivale seçildi ve ABD’de sinemalarda gösterime girdi. Guggenheim bursu ve New York Foundation for the Arts bursu olan sanatçı Moskova Devlet Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı.
MELİKELER
Zineb tahliye olmasına az kalan bir uyuşturucu satıcısıdır. Yetkililer on bir yaşındaki kızı Ines’i uygunsuz davrandığı gerekçesiyle bir çocuk koruma merkezine göndermekle tehdit edince Zineb hapisten kaçar, kızını alır, bir kamyonu kaçırır ve Atlantik sahiline doğru yola koyulur. Kamyonda yolcu olan Asma, Zineb’le kızına şoförlük yapmak zorunda kalır. Tamirci olan Asma parasına el koyup saldırıya uğrayan kadınların başına gelenleri anlatarak onu korkutan kocasının baskısı altında yaşamaktadır. Kaçırılmak aslında onun için bir tür kurtuluştur. Yolda genç bir otostopçuyla karşılaşırlar. Diğer yanda onların peşinde olan iki polisin hikâyesi vardır. Emekliliği yaklaşan Nabil, başta genç polis Batoul’la birlikte çalışmaktan hiç hoşlanmaz ama zamanla birbirlerine saygı duymaya başlarlar.
Yasmine Benkiran
Fas’ın Atlantik sahilinde büyüdü, Paris’te felsefe ve iletişim bilimleri eğitimi aldıktan sonra Buenos Aires, San Francisco ve Londra’da film sektöründe çalıştı. Fransız film okulu La Fémis’te senaryo atölyesine katıldı. Televizyon ve sinema için senaryolar yazdı. Fas’la ilgili iki kitabı ve dünyanın ilk kadın yönetmeni Alice Guy hakkında bir tarih podcastı dizisi var. 2018’de ilk kısa filmi Winter Time’ı yönetti. Queens yönetmenin ilk uzun metraj filmidir.
SESSİZ KIZ
Dokuz yaşındaki Cáit kalabalık, sorunlu ve yoksul bir ailenin çocuğudur. Evde ve okulda sessiz kalarak çevresindekilerden gizlenmeyi öğrenmiştir. Annesinin hamileliği nedeniyle yazın uzak akrabalarının yanına gönderilir. Eve ne zaman döneceğini bile bilmeden yalnızca üstündeki giysilerle, tanımadığı insanların evine bırakılır. Orta yaşlı bir çift olan Kinsella’lar da Cáit’in ailesi gibi çiftçidir ama bu çalışkan çiftin hiçbir eksiği yok gibidir. Kadın ona kucak açsa da evin erkeği ilk günlerde Cáit’ten uzak durur fakat zamanla araları düzelir. Yeni ailesinin sıcak ilgisiyle ilk kez mutluluğu tadan Cáit yeni yaşamına uyum sağlar. Aralarındaki sevgi giderek artar, ancak yaşadığı bu huzurlu evin de geçmişte yaşadığı büyük bir trajedi vardır. Cáit bir gün bu acı gerçeği öğrenir.
Colm Bairéad
Dublin’de doğdu, Dublin Institute of Technology’de film eğitimi aldı. Dublin’de yaşayıp İrlandaca konuşan bir aileyi konu alan yarı otobiyografik kısa filmi Mac an Athar (Babasının Oğlu) uluslararası festivallerde gösterildi. Belgeselleri İrlanda Film ve Televizyon Akademisi’nden ve uluslararası festivallerden ödüller aldı. 2012’de İrlanda Yönetmenler Birliği tarafından "İrlanda dilinde önemli çalışmalar yapan yönetmen" payesiyle onurlandırıldı. 2022’de Aer Lingus Discovery Ödülü’nü ve Screen Ireland-IFTA Rising Star Ödülü’nü aldı. Colm’un ilk uzun metraj filmi Sessiz Kız tüm zamanların en yüksek gişe yapan İrlandaca filmi ve son yılların en büyük eleştirel ve ticari başarıyı kazanan İrlanda filmidir. Sessiz Kız 95. Akademi Ödülleri’nde İrlanda’nın En İyi Uluslararası Film Ödülü adayı olarak seçilmiştir.
VALERİA EVLENİYOR
Christina, kocasıyla internetteki çöpçatan sitelerinden biri aracılığıyla tanışıp İsrail’e taşınan Ukraynalı bir kadındır. Ukrayna’daki yaşam koşullarıyla karşılaştırıldığında İsrail’deki hayatından çok memnundur. Bir güzellik salonunda çalışmakta, kendi parasını kazanmakta ve yeni ülkesini sevmektedir. İsrailli kocası Michael de bu evlilikten memnundur. Hatta öyle mutludur ki başka İsrailli erkeklere Ukraynalı gelinler bulmayı ek iş edinmek ister. Christina’nın genç kız kardeşi Valeria da gelin adaylarından biridir ve Michael ona en iyi koca adayını bulmak için uğraşır. Sonunda ülkenin en yakışıklı erkeği denemeyecek olsa da iyi huylu ve cömert biri olan Eitan’da karar kılar. Fakat Valeria ablasından farklıdır ve onun ülkeye gelişiyle Christina’nın yeni ülkesinde kurduğu hassas denge tehlikeye girer.
Michal Vinik
1976’da Hayfa’da doğan Michal Vinik, Tel-Aviv Üniversitesi Film ve Televizyon Bölümü’nde senaryo ve yönetmenlik eğitimi aldı, güzel sanatlar yüksek lisansını üstün başarısı nedeniyle iki burs kazanarak tamamladı. Şu anda üçüncü uzun metraj filmi You Are My Everything üzerinde çalışıyor ve Dror Mishani’nin romanlarından televizyona uyarlanan The Missing File’ın ikinci sezonunu çekmeye hazırlanıyor. Pek çok televizyon dizisi yazdı, Daniella Doron ve Talya Lavie ile birlikte kendi dizisi Who Gave You a License’ı yarattı. Valeria Evleniyor, Michal’ın ikinci uzun metraj filmidir. Tel Aviv Üniversitesi’nde senaryo yazımı dersi veren Michal, iki çocuğuyla Tel Aviv’de yaşıyor.
ZİYARETÇİ
Kısa süre önce hapisten çıkan Humberto hayatını cenazelerde şarkı söyleyerek kazanır. En büyük arzusu ayrı kaldığı kızıyla ilişkisini yeniden düzeltip ona iyi bir hayat sağlamaktır fakat çocuğun zengin Protestan Vaiz olan büyükbabası ile büyükannesi tek torunlarının velayetinden vazgeçmeye niyetli değildir. Ekonomik ve ideolojik açıdan zorbalıkla köşeye sıkıştırılan Humberto hem kendi karanlık geçmişiyle yüzleşmeye hem de bir zamanlar üyesi olduğu güçlü din kurumuyla mücadele etmeye mecbur kalır. Bolivya’nın orta kesimindeki Cochabamba şehrinde geçen Ziyaretçi, sınıf, aile ilişkileri ve Protestanlığın Latin Amerika’da giderek güçlenen etkisi üzerine ciddiyetle düşündürürken dinin süregelen sömürgecilik mirasını ve Bolivya toplumunu yönlendiren yeni ideolojik bağımlılığı da ele alıyor.
Martín Boulocq
Jorge Sanjinés’in Andean Sinematografi Okulu’nda eğitim alan Martín Boulocq’un yirmi beş yaşında tamamladığı ödüllü ilk filmi The Most Beautiful of My Very Best Years, Bolivyalı film eleştirmenleri tarafından ülke tarihinin en önemli on iki filminden biri ilan edildi. İkinci filmi Los Viejos ilk gösterimini Busan Festivali’nde yaptı İlk gösterimi Mar del Plata festivalinde yapılan üçüncü uzun metraj filmi Eugenia, Guadalajara Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü aldı. Filmleri Latin Amerika, Avrupa ve Kuzey Amerika’da sinema ve müzelerde gösterildi. Ziyaretçi dördüncü uzun metraj filmidir.
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