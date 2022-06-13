Altının kilogramı yüzde 1.9 arttı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 21 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 21 bin lira, en yüksek 1 milyon 38 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 21 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 179 milyon 86 bin 156,74 lira, işlem miktarı ise 1.162,38 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 209 milyon 941 bin 616,32 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.001.500,00
|1.840,80
|En Düşük
|1.021.000,00
|1.840,00
|En Yüksek
|1.038.500,00
|1.867,00
|Kapanış
|1.021.000,00
|1.851,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.029.165,60
|1.844,84
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.179.086.156,74
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.162,38
|Toplam İşlem Adedi
|44
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