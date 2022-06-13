Altın fiyatları ne kadar oldu? (13 Haziran 2022)
Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketlere paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.030,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın hemen hemen altında 1.030 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.693 lira, Cumhuriyet altını da 6.873 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.857 dolardan işlem görüyor.
ALTININ ONS FİYATI BASKIDA
Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verisinin tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, enflasyonun mayısta zirve yapmış olabileceği beklentisini boşa çıkardığını aktararak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin tutumunun öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.
Fed'in çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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