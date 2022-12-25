Amaç yerli üreticiye destekti: Tarım Kredi Kooperatifi’nin ürünleri yurtdışından geliyor

25 Aralık 2022 Pazar, 04:00

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin raflarındaki pirinç Yunanistan’dan, mercimek Kanada’dan geliyor. Ayçiçeği yağı ve ceviz ise yerli ve ithal ürün karmasından oluşuyor.

Kuruluş amacı Türk çiftçisinin desteklenmesi olan Tarım Kredi Kooperatifleri son zamanlarda zincir marketleri ile gündemde yer alıyor. Markette Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ambalajı ile satılan kırmızı mercimek Kanada’dan ithal edilirken pirincin Yunanistan üretimi olarak dikkat çekiyor. Ayçiçeği yağı ise yerli ve ithal hammaddelerin karışımından üretiliyor. Türkiye ceviz üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alıyor ancak marketlerin raflarında yer alan kabuklu ceviz, ithal ve yerli ürünlerin karmasından oluşuyor.

YABANCI SEVGİSİ BİTMİYOR

Türkiye’de üretimi olan yenibahar baharatı Meksika’dan yine üretimi yapılan zerdeçal ise Hindistan’dan ithal ediliyor.

TMO 25 Kasım’da sona eren ve 40 bin tona kadar pirinç alımı için açılan uluslararası ihalede 18 bin ton pirinç aldı. Avrupalı ticaret kaynakları pirincin Türkiye’deki tedarikçilerden alınmasının beklendiğini ve ithal edilmesinin öngörülmediğini açıkladı.

Temmuz ayında İtalya’dan alınan pirinçler satılırken son bir aydır raflarda Yunanistan menşeli ürünler bulunuyor.

TKK SİTESİNDE BÖYLE DUYURDU

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yaklaşık 16 bin ton yuvarlak taneli pirinç teslimat dahil ton başına tahmini 1350 ila 1385 dolar arasında bir fiyattan satın alınırken, 2 bin ton A Tipi pirinç teslimat dahil ton başına yaklaşık 1150 dolardan satın alındı. Marketlerde TMO’nun paketlediği Ofis logolu pirinçler satılıyor. Tarım Kredi’nin internet sitesindeki “Çiftçilerimizden tarımsal ürün alarak destek sağlanmaktadır” ifadeleri ise dikkat çekti.