İspanya Meclisi'nde İsrail’e 'bebekli' protesto

İspanyol siyasetçi Maria Marin parlamentoda elinde Gazze'de katledilen masum çocukları simgeleyen kefene sarılı temsili bebekle kürsüye çıktı. İspanya Parlamentosu, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını oybirliği ile kınadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:26
İspanya Meclisi'nde İsrail’e 'bebekli' protesto
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Temsili bebekle Gazze'deki katliama tepkisini gösterdi, İsrail'i protesto etti. Görüntüler İspanya Parlamentosu'ndan.

İsrail'in Gazze'deki katliamı ele alındı. Milletvekili Maria Marin İsrail'i protesto etti.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Marin konuşması sırasında "Lanet olsun soykırımcılara ve lanet olsun kendilerini onların dostu ilan edenlere" ifadesini kullandı.

 

İspanyol siyasetçi elinde Gazze'de katledilen masum çocukları simgeleyen kefene sarılı temsili bebekle sözlerini "Filistin kazanacak, yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Filistin!" sözleriyle noktaladı.

Parlamento, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını oybirliği ile kınadı.


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