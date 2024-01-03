İspanya Meclisi'nde İsrail’e 'bebekli' protesto

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:26

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:27

Temsili bebekle Gazze'deki katliama tepkisini gösterdi, İsrail'i protesto etti. Görüntüler İspanya Parlamentosu'ndan.

İsrail'in Gazze'deki katliamı ele alındı. Milletvekili Maria Marin İsrail'i protesto etti.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Marin konuşması sırasında "Lanet olsun soykırımcılara ve lanet olsun kendilerini onların dostu ilan edenlere" ifadesini kullandı.

İspanyol milletvekili Maria Marin, parlamento kürsüsüne Gazze'de katledilen çocukları simgeleyen kefene sarılı temsili bebekle çıktı.https://t.co/cBfsDvdxDZ pic.twitter.com/ccUR0r9Ucn — TRT HABER (@trthaber) January 2, 2024

İspanyol siyasetçi elinde Gazze'de katledilen masum çocukları simgeleyen kefene sarılı temsili bebekle sözlerini "Filistin kazanacak, yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Filistin!" sözleriyle noktaladı.

Parlamento, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını oybirliği ile kınadı.