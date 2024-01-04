AB'den İsrail’e sert tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in açıklamalarına tepki göstererek, “Gazze’deki Filistinli nüfusun göç etmesi için çağrıda bulunan kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamaları şiddetle kınıyorum” dedi.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 08:38
AB'den İsrail’e sert tepki
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İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerine” dair açıklamalarına bir tepkide AB’den geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, “İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich’in Gazze’deki Filistinli nüfusun göç etmesi için bir plan çağrısında bulunan kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Zorla yerinden etmeler Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ağır bir ihlali olarak kesinlikle yasaktır ve kelimeler önemlidir” dedi.

Ben-Gvir ve Smotrich’in açıklamalarına daha önce ABD, Fransa, Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) de tepki göstermişti.


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