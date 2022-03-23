Amazon'dan 'Türkiye' adımı: Lojistik üssü kuracak

23 Mart 2022 Çarşamba, 14:09

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin Türkiye'de kuracağı ilk lojistik üssün 2022 sonbaharında İstanbul Tuzla'da hizmete gireceği belirtildi.

Şirket lojistik üssü ile satış ortaklarının ve KOBİ’lerin hem yurtiçi hem de ihracat operasyonlarını desteklemeyi hedefliyor.

Açıklamada, lojistik üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerinin başlatıldığı, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre Amazon Türkiye'de bugüne kadar 500'ü aşkın kişiye istihdam yarattı.