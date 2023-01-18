AMB Başekonomistinden faiz yorumu

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:00

AMB Başekonomisti Lane Financial Times'a verdiği mülakatta faizlerin daha fazla yükselmesi gerektiğini belirtti. Lane "Faizleri kısıtlayıcı seviyelere çelmemiz gerekiyor. Nihai seviyenin neresi olduğunu belirlemek için deneyimlerimizden yararlanacağız" ifadesini kullandı.

AMB geçen sene enflasyonla mücadele için toplam 250 baz puan faiz artırımına gitmiş, yetkililer daha fazla artış mesajı vermişti. Bloomberg ekonomistleri şu an yüzde 2 seviyesindeki mevduat faizinin yüzde 3,25'e kadar yükselmesini bekliyor.

Lane faiz artışı konusunda verilere bağlı ve toplantı bazında hareket edeceklerini belirtti.

Lane faiz konusunda her iki yönde de esneklik olduğunu dile getirdi. 2019'dan beri bankanın Başekonomisti olan Lane AMB'nin güvercin üyelerinden bir tanesi.

Lane sözlerini şöyle sürdürdü; "Şu anda riskler 2 yönlü değil. Faizlerin hala yükselmesi gerekiyor. İlerleme sağladıkça riskler de iki yönlü olacak. O zaman da riskleri dengelememiz gerekecek. Ancak bu gelecek birkaç toplantı için söz konusu değil, bu gelecek 1-2 yıllık bir süreç" şeklinde konuştu.