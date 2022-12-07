AMB Baş Ekonomisti Philip Lane: 'Enflasyon zirveye yakın'
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Baş Ekonomisti Philip Lane, enflasyonun zirveye yakın olduğunu ve faiz artırımlarının devam edeceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Lane Milano Finanza gazetesine verdiği mülakatta enflasyona dair "Henüz zirveyi gördüğünü söylemek için çok erken. Ancak zirveye yakın olduğumuza eminim. Bu zirvenin şimdi mi, 2023 başında mı görüleceği hala belirsiz" değerlendirmesini yaptı.
Daha fazla faiz artışının gerekli olduğunu kaydeden Lane "Şimdiye kadar toplam 200 baz puan faiz artırımı yaptık. Sonraki artışlarda bu miktarı göz önüne almalıyız" dedi.
"ZAMAN ALACAK"
Enflasyonda gelecek yılın başlarında da artış ihtimalini dışlamadıklarını söyleyen Lane 2023'ün yaz veya sonbaharında enflasyonda önemli ölçüde yavaşlama olacağını belirtti. Lane "Yüzde 2'lik hedefe ulaşma yolculuğu zaman alacak" diye konuştu. Lane yıllık enflasyonun gelecek sene yüzde 6-7 seviyelerine gerileyebileceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı yaklaşırken yetkililer faiz artış hızının yavaşlayabileceğine dair sinyaller veriyor. İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf dün 2 ay üst üste 75 baz puanlık artışından sonra Aralık toplantısında 50 baz puanlık artış olabileceğini söyledi.
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