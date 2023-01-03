AMB Üyesinden daha fazla aksiyon çağrısı

03 Ocak 2023 Salı, 07:00

Nagel verdiği bir mülakatta hanehalkı ve şirketlere yönelik aylık anketlerin uzun vadeli enflasyon beklentilerinin arttığını gösterdiğini belirterek "Bu trendi tersine çevirmek için ek politika aksiyonu alınması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AMB 2022'de toplam 250 baz puanlık faiz artırımına gitmiş, yetkililer faiz artışlarının devam edeceğine yönelik mesajlar vermişti.

Nagel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişesiyle faiz artışı konusunda tereddüt edilmesinin yanlış olacağını kaydetti.

Almanya ekonomisinin sert ekonomik düşüşten kaçınacağını ve ılımlı bir yavaşlama olacağını öngören Nagel "Orta vadede enflasyonu düşüreceğimize inancım tam" şeklinde konuştu.

Nagel Euro Bölgesi'nde herhangi ücret-fiyat sarmalı beklemediklerini ve AMB'nin enflasyonun kemikleşmesine imkan vermemesi gerektiğini kaydetti.