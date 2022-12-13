Avrupa Merkez Bankası incelemelerini artıracak

13 Aralık 2022 Salı, 07:00

19 ülkeden oluşan Euro bölgesinin büyük ölçüde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yansıması olan yüksek enflasyon ve sert ekonomik gerilemeyle karşı karşıya kalması, ekonomik sıkıntıları kötüleştirmesine rağmen ECB'nin sıkılaştırma adımlarını atmasına neden oldu.

Avrupa'da 100'den fazla büyük bankanın denetimini yapan ECB, enerji ve enerji işlemleri de dahil olmak üzere ekonomik gelişmelerden kolay zarar görebilecek sektörlerde faaliyet gösteren bankaları daha yakından izleyeceğini ve aynı zamanda ticari gayrimenkul ile ipotekli konut kredilerini sıkı inceleyeceğini açıkladı.

2023 için bankanın önceliklerini açıklayan ECB, artan fonlama maliyetlerinin de bankaların kârlılığını azaltabileceğini, fonlama oranlarını ve likiditelerini korumalarını zorlaştırabileceğini belirtti.