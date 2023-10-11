AMB üyesinden faiz çıkışı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 07:00

ABD'de para politikası yetkililerinden güvercin mesajlar gelirken, Atlantik'in diğer kıyısında da bu tonda açıklamalar izlendi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, geçen hafta verdiği AMB'nin parasal sıkılaştırmaya devam etmesi için şu anda hiçbir gerekçe bulunmadığı ve faiz oranlarını gerektiği sürece platoda tutması gerektiği yönündeki mesajlarını yeniden vurguladı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, France Info radyosuna konuşan Villeroy "Faizleri çok yükselttikten sonra şu anda doğru seviyede, doğru dozda olduğumuzu düşünüyorum. Bir gerileme ya da yeni bir veri olmadığı sürece, AMB faizlerini daha fazla yükseltmenin arzu edilir olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda hâlâ net bir düşüş trendi olduğunu söyleyen Villeroy "Enflasyonun 2025 yılına kadar yüzde 2'ye ineceğini tahmin ediyoruz - bugün bu inişi değiştirmek için herhangi bir neden görmüyoruz" dedi.

Villeroy emtia piyasalarında etkisini gösteren jeopolitik tansiyonla ilgili de değerlendirmede bulundu.

Francois Villeroy de Galhau'ya göre Avrupa Merkez Bankası, İsrail ve Hamas arasındaki çatışma dolayısıyla petrol fiyatları konusunda dikkatli olacak.