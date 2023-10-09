BlackRock'tan dikkat çeken faiz analizi

BlackRock Başkan Yardımcısı Philipp Hildebrand küresel düzeyde politika faizlerinin hızla düşmeyeceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:39
BlackRock'tan dikkat çeken faiz analizi
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BlackRock Inc Başkan Yardımcısı Philipp Hildebrand'a göre, küresel büyüme yavaşlasa bile merkez bankacıları faiz oranlarını yüksek tutmak zorunda kalacak. Bu durum, yetkililerin desteğine alışmış piyasalar için bir rejim değişikliği anlamına geliyor.

Hildebrand, pazartesi günü Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Çok daha yapışkan bir enflasyon ortamında olacağız ve faizler zayıflığa yanıt verecek şekilde aşağı inemeyecek" dedi.

Hildebrand, bu hafta Marakeş'te Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılan yetkililerin, merkez bankalarının daha az manevra alanına sahip olduğu yeni ekonomik gerçekliğin kalıcı etkisine odaklanması gerektiğini söyledi.

Hilbrand, merkez bankası yetkililerinin, kısmen küresel ekonomiyi hâlâ rahatsız eden arz kısıtlamaları nedeniyle, zorlu ödünleşimlerle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.


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