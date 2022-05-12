Ambargolara rağmen Rusya'nın petrol geliri arttı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 14:12

Uluslararası Enerji Ajansı yayımladığı aylık raporda Rusya’nın 2022 yılında petrol ve türevi ürünlerden aylık olarak 20 milyar dolar kazandığını kaydetti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Avrupa Birliği’nin (AB) ithalat yasağı fikrine gittikçe ısındığı, Shell ve TotalEnergies gibi petrol devlerinin Rusya’dan satın alımlara son vermeyi taahhüt etmesine rağmen Rusya’nın ihracatı devam etti. Hindistan ve Çin’in Avrupa’da istenmeyen kargolara talip olmasıyla Asya’nın kritik alıcı konumunu güçlendirdiği belirtiliyor.

REZERVLER 2008 YILINDAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

UEA, Rusya’dan ciddi miktarlarda temin edilen dizel, yakıt yağları ve naftazin gibi rafine ürünlerin tedarikinin azalmasının küresel piyasalardaki sıkılaşmayı artırdığına dikkat çekti. Raporda stokların üst üste yedi hafta boyunca düşüş gösterdiği ve orta damıtma ürünleri olarak tanımlanan rezervlerin 2008 yılından beri en düşük seviyeye gerilediğinin altı çizildi.

Ancak tüm bozulmalara rağmen, Moskova yılın ilk dört ayında 2021 yılının aynı dönemine kıyasla beklenmedik derecede yüksek bir kazanç elde etti. UEA raporunda, AB’nin Rusya’nın eylemleriyle ilgili kamuya yaptığı sert açıklamalara rağmen ülkenin toplam petrol gelirinin bu yıl yüzde 50 arttığını ve birliğin Nisan ayında Rus ihracatı için hala en büyük pazar olarak kaldığını ve Rusya’nın ihracatının yüzde 43’ünü AB’ye yaptığına vurgu yaptı.

RUSYA’NIN DİRENCİNİN DÜŞTÜĞÜNE DAİR EMARELER GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

UEA arz rakamlarının geçen ay günde 1 milyona düştüğünü belirterek bu kaybın yılın ikinci yarısında üç katına kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu. AB’nin 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak ve üretim devi Rosneft gibi Rusya devletiyle bağlantılı kurumlara yaptırım uygulama kararı ve birliğin Rusya’dan petrol tedarikine yılsonuna dek tamamen yasak getirebileceği belirtiliyor.

UEA raporunda konuyla ilgili, “Üzerinde anlaşılması durumunda yeni ambargolar şu anda yaşanan ticari akışların yeniden oluşumunu hızlandıracak ve Rus petrol şirketlerinin daha fazla kuyu kapatmasına neden olacak” ifadelerini yer verdi.