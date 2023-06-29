AMB’de tahvil portföyü tartışması

Yayınlanma: 29.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 07:00

AMB tarihi bir faiz artırımı hamlesinin ortasındayken, politika yapıcıların şimdiden bilançosundaki daralmayı hızlandırabileceği belirtildi.

Bloomberg’in yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı şahin AMB yetkilileri, kurumun 5 trilyon euroluk (5,5 trilyon dolar) tahvil portföyünün küçültülmesini hızlandırmak için seçenekler üzerinde kafa yormaya başladı.

İsminin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, bazı AMB yetkililerin bugüne kadar atılan adımları tamamlamak için AMB'nin portföyünden menkul kıymet satışını değerlendirmeye açık olduğunu, diğerlerinin ise pandemi sırasında satın alınan tahvillerin yeniden yatırımlarının aşamalı olarak azaltılmasını tercih edebileceklerini aktardı.

Herhangi bir hareket, geçen yıl enflasyon yükselirken başlayan geçmiş teşviklerin azaltılmasına ivme kazandırabilir.

Kaynaklar ayrıca, Yönetim Konseyi'nde bu konu hakkında resmi bir tartışma yapılmadığını ve yakın zamanda bir karar alınmadığını söyledi.

Net varlık alımlarını durduran AMB, Mart ayında tahvil portföyünü eskisi gibi yeniden yatırılmak yerine ayda ortalama 15 milyar euronun devredilmesine izin vererek küçültmeye başlamıştı. Gelecek ay yeniden yatırımları tamamen durdurulmasıyla, bu hızın kabaca ikiye katlanması bekleniyor.