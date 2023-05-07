Ekonomistler Avrupa Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?

Yayınlanma: 07.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 07:00

AMB geçtiğimiz perşembe günü gecelik mevduat faizini yüzde 3,25'e yükselterek, sıkılaşmada hızı düşürdüğü mesajını verdi.

Birçok bankanın ekonomistlerinin öngörülerine göre, AMB bu hafta gerçekleştirdiği faiz artışının ardından faiz oranlarında iki çeyrek puanlık daha artış yapacak.

Bloomberg’in araştırmasına göre, Goldman Sachs gibi birçok banka, AMB’nin faizi iki kez daha 25 baz puan artıracağını ve yüzde 3,75 seviyesine getireceğini belirtti. ING ve Commerzbank tek seferlik faiz artışı ile oranın yüzde 3,50’e çekileceğini beklerken, Danske Bank AMB’nin faizi 3’er kez 25 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine çıkaracağını öngördü.

AMB’nin izleyeceği para politikası hakkında bankaların yaptığı değerlendirmeler şöyle:

GOLDMAN SACHS

Avrupa'da yenilenen bankacılık endişeleri, sıkılaşma döngüsünün daha erken sona ermesine yol açabilir. Dirençli büyüme, ücret düzenlemeleri ve yapışkan çekirdek enflasyon göz önüne alındığında, risklerin daha yüksek bir faiz oranına doğru götürdüğünü görüyoruz."

BARCLAYS

Mevduat faizinin yüzde 3,75'te olmasıyla sıkılaşma döngüsünün Temmuz ayında sona ereceğini düşünüyoruz. Daha sonra AMB'nin 2024'ün ikinci yarısına kadar faizi sabit bırakmasını bekliyoruz. Ardından faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye döndürmek için devam eden altı ay boyunca faizi kümülatif olarak 100 baz puan düşürmesini tahmin ediyoruz.

NORDEA

Riskleri her iki yönde de görüyoruz. Daha fazla finansal piyasa türbülansı veya ekonomi için daha hızlı bir ivme kaybı faiz artış döngüsünü kısa sürede durdurabilir.

UBS

AMB, 2024-2025'te enflasyonu yüzde 2'ye düşürme yolunda. Enflasyon ortamının yaz boyunca yavaş yavaş iyileşeceğini ve böylece AMB'nin Eylül'de faiz oranlarını daha fazla artırmayacağına inanıyoruz.

ING

Son veriler altta yatan gerçeği doğrulamış olsa da enflasyonist baskı beklenenden daha sert. Zayıf kredi büyümesi ve Banka Kredi Anketi'nin son sonuçları, bugüne kadar yapılan faiz artışlarının ekonominin finansmanında net izler bıraktığına işaret ediyor.

COMMERZBANK

"Yaz için faiz artırımlarının sona ereceğini öngörüyoruz. Ancak bu enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 seviyesine geri getirmek için yeterli olmayacaktır. Bunun nedeni enflasyonun yüksek seviyelerde takılıp kalma eğiliminde olması.

DANSKE

AMB, enflasyonu düşürme sürecinde daha yavaş bir yol izledi. Lagarde, bunun bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğunu birkaç kez tekrarladı. Mevcut enflasyon ve büyümeyi değerlendirdiğimizde şunu garanti ediyoruz: Bu sıkılaşma döngüsünün biraz daha uzun süreceğini ancak yine de yüzde 4 seviyesinde sona ermesini bekliyoruz.