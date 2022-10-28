28 Ekim 2022 Cuma, 12:30

Yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 73 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre aktif büyüklüğünü yüzde 82 artıran şirket, başarılı yükselişini sürdürüyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, 2022 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörleri, ülkemizi etkileyen enflasyon ve döviz kuru ile ilgili gelişmelere rağmen, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde büyümeye devam etti. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğümüz yıl başına göre yüzde 41,5 oranında artarak 61,3 milyar TL’ye, katılımcı sayımız ise yüzde 10,4 oranında büyüyerek 2,4 milyon seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra şirketimiz gönüllü BES katılımcı sayısı ve gönüllü BES ile otomatik katılım toplamından oluşan fon büyüklüğü kategorilerinde özel sermayeli şirketler arasındaki liderliğini korudu. Aktif büyüklüğümüz 73 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, özkaynaklarımız 2,3 milyar TL’yi aştı” diye konuştu.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay

“18 YAŞ ALTI KATILIMCI SAYISINDA 147 BİNİ AŞTIK”

2022 yılının üçüncü çeyrek sonu verilerine göre; 18 yaş altı katılımcı sayısında 147 bini aştıklarını ifade eden Atalay, “Fon büyüklüğünde ise 524 milyon TL seviyesine ulaştık. 18 yaş altı müşteri grubunda sektör liderliğimizi korumaya, faaliyet gösterdiğimiz bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerindeki toplam 4 milyonu aşan müşteri portföyümüze memnuniyet odaklı hizmet vermeye devam ettik” dedi.

Brüt asgari ücretin artırılmasıyla birlikte, BES’teki devlet katkısı limitinin yükselmesi gibi değişikliklere hızla adapte oldukları bir dönemden geçtiklerini anlatan Atalay, şöyle devam etti: “Aynı zamanda, satış ve satış sonrası hizmet yetkinliklerimizin artırılması kapsamında yürüttüğümüz dijital altyapımızın dönüşümüne devam ettik. Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiğimiz satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 kat artırdık. Kahve atıklarımızı ileri dönüştürerek doğada uzun süre çözünemeyen plastik ürünlere alternatifler üretilmesine katkıda bulunduk. Anadolu Hayat Emeklilik olarak müşterilerimiz ile kurduğumuz güvene dayalı ve uzun vadeli ilişkimizi sürdürüp yenilikçi vizyonumuzu dijitalleşme ile derinleştirmeyi hedefliyoruz. Toplumsal kalkınma ve gelişim için üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirirken aynı zamanda, sektörümüze öncülük etmeyi de sürdüreceğiz.”