Anadolu Hayat’ın büyüklüğü 63 milyar TL’ye ulaştı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:58









Yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 63 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre aktif büyüklüğünü yüzde 64 oranında artıran şirket, gönüllü bireysel emeklilik katılımcı sayısında özel sermayeli şirketler arasında da liderliğe yükseldi.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, 2022 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörleri, ülkemizi etkileyen enflasyon ve döviz kuru ile ilgili gelişmelere rağmen, 2022 yılının ikinci çeyreğinde büyümeye devam etti. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 30 Haziran 2022 tarihli verilerine göre gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğümüz yıl başına göre yüzde 21,8 oranında artarak 52,7 milyar TL’ye, katılımcı sayımız ise yüzde 5,5 oranında büyüyerek 2,3 milyon seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra şirketimiz gönüllü bireysel emeklilik katılımcı sayısında özel sermayeli şirketler arasında liderliğe yükseldi. Aktif büyüklüğümüz 63 milyar TL seviyesinde iken, özkaynaklarımız 2,4 milyar TL’yi aştı. Net kârımız 362,9 milyon TL düzeyinde gerçekleşti” diye konuştu.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay



“BES’E DAHİL EDİLEN HER 3 ÇOCUKTAN 1’İ ANADOLU’DA”

2022 yılının ikinci çeyrek sonu verilerine göre; 18 yaş altı katılımcı sayısında şirket olarak 122 bini aştıklarını, fon büyüklüğünde ise 327,6 milyon TL seviyesine ulaştıklarını ifade eden Atalay, “18 yaş altı müşteri grubunda sektör liderliğimizi korumaya devam ediyoruz. BES’e dahil edilen her 3 çocuktan 1’i için ebeveynler şirketimizi tercih etti. Benzersiz avantajlar ve katılımcılara sunulan ayrıcalıklı hizmetlerin, çocuklarının geleceğini şimdiden güvence altına almak isteyen ebeveynlerin sisteme katılımını teşvik edeceğini ve büyümenin aynı hızla süreceğini öngörüyoruz” dedi.