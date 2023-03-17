Anadolu OSB büyüyor

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Olağan Genel Kurulu'nda bölgenin büyümesine ilişkin kararlar alındı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:38
Anadolu OSB büyüyor
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Genel Kurul'da konuşan Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, "Bölgemiz; yönetimiyle, yatırımcılarıyla, çalışanlarıyla, alt ve üst yapılarıyla en önemlisi ilkeli duruşuyla Türkiye’ye örnek bir kalkınma modeli oldu" dedi. Tüm maddelerin tartışılarak karara bağlandığı Genel Kurul'da, bilim ve akıl önceliğinde Anadolu OSB Kentsel Tasarım Projesi'ndeki öncelikleri bu yıl yaşama geçireceklerini belirten Tuncay, bölgede son bir yılda istihdamın yüzde 40 artarak 5 bin 274 düzeyine ulaştığını kaydetti.

YENİ YATIRIMLAR

Anadolu OSB, 2023'te inşaat çalışmalarına başlamak üzere; kadın istihdamının artırılması amacıyla anaokulu ve kreş, yatırımcıların, katılımcıların ve bölge sakinlerinin genel ihtiyaçları için ticaret merkezi ile banka ve yine bölge işgücünün istemleri karşılamak amacıyla cami, açık spor tesisleri ve restoran yapmaya karar verdi.


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