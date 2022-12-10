Anayasa Mahkemesi'nden 'Türkiye Varlık Fonu' kararı
Anayasa Mahkemesi, Türkiye Varlık Fonu’nun kullanacağı kredilerin sınırlamadan istisna tutulmasına ilişkin iptal istemini reddetti. Muhalif üyeler olası sorunlara dikkat çekti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin Şubat 2020’de başta Bankacılık Yasası olmak üzere bazı yasalarda yapılan değişikliklerin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığ başvuruyu karara bağladı.
Bu kapsamda AYM Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ’nin (TVFYAŞ), bankalardan kullanılacak kredilere ilişkin sınırlamalardan istisna tutulmasına ilişkin iptal istemini oyçokluğu ile reddetti.
Kararda, TVF ve TVFYAŞ’ın Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak yapılandırıldığı, ödenmeyen borçların Cumhurbaşkanlığı’nca ödeneceği, bu nedenle işlemlerin risk oluşturmadığı belirtilerek “Devlete yüklenen para ve kredi piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici önlemler alma göreviyle çelişen bir yönü bulunmamaktadır” denildi.
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
AYM üyeleri Engin Yıldırım ve Yusuf Şevki Hakyemez ise bu karara muhalif kaldı. Karşı oy yazılarında TVF’nin kamu bankalarının yönetiminde hâkim olduğunu, bu nedenle istenen kredilere de yine TVF’nin karar vereceğini, kamu bankalarının diğer bankalar gibi sözleşme özgürlüğüne sahip olamayacağını, durumun TVF ve TVFYAŞ ile kamu bankaları arasında menfaat çatışması yaratacağını, ayrıca küçük de olsa diğer hissedarların menfaatlerinin gözetilmemesine neden olabileceğini belirtti.
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