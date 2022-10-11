TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: 'Bu evlatlarıma laf söyletmem'

11 Ekim 2022 Salı, 21:12

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, yenilgi sebebiyle tüm takımın üzgün olduğunu söylerken İtalyan antrenör Giovanni Guidetti ile milli voleybolcu Zehra Güneş hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi.

"BU ÇOCUKLAR BİZİM EVLADIMIZ"

ABD karşısında alınan yenilgi hakkında konuşan Üstündağ, “Üzgünüz tabii ki! Her geçen gün mücadele eden bir takım vardı. Bu takım dört aydır bu mücadeleyi veriyor. Özellikle bu maçtaki mücadele bir milli takıma yakışmayan bir voleyboldu. Türk Milli Takımı hiçbir kulvarda teslim olmaz. Rakipten çekinmez” dedi.

Üstündağ, tüm takımın mağlubiyete üzüldüğünü belirtirken “Biz mücadelemizi veremedik. Ben burada 'Şu suçlu' demem. Bu çocuklar bizim evladımız. Bu ülkenin gururu oldular. Olmaya da devam edecekler. Hak veriyorum, kabul ediyorum. Beklenti bu maçın sonucu değildi. Herkes üzgün. Öyle birilerinin demesiyle bir şeyler yapmayız” diye konuştu.

"O ÇOCUĞUN GÖZYAŞINA KAÇINIZ ŞAHİT OLDUNUZ"



Guidetti’ye yöneltilen eleştirilere cevap veren Üstündağ, “Evet Giovanni bu turnuvada çok eleştiri aldı. Alabilir. Her oyuncudan faydalanmak istiyorsun. Ama o an için onu kullanamıyorsun. Mesela Derya fırsat bulduğunda iyi değerlendirdi. Hangi antrenör böyle bir sonuçla ayrılmak ister” diye konuştu.

Milli takıma yönelik iddialara tepki gösteren Üstündağ, “Sahte hesapları tespit edecekler. Bu evlatlarıma laf söyletmem. Giovanni, Zehra'yı sakatlık bahanesiyle Fenerbahçe maçına hazırlıyormuş. O çocuğun gözyaşına kaçınız şahit oldunuz. İğneyle hazırlanıyor. Ebrar sakatken boncuk boncuk gözyaşı döktü, nasıl vicdan var'' ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜNDAĞ GİDERKEN DE HESAP VERİR"

Üstündağ, kendisine yöneltilen eleştirilere dair, “Bu hiç yakışmıyor. Mehmet Akif Üstündağ gelirken hesap vermiştir, giderken de hesap verir. Bu kadar! Buyursunlar bana 30 tane imza toplayıp gelsinler, yarın bu görevi bırakmazsam namerdim. Kendimle ilgili problemim yok. O çocukların gözyaşları için söylüyorum” ifadelerini kullandı.