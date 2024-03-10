Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Market'lerde ramazanda indirimli et ve kıyma satacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayı boyunca Başkent Market'lerde indirimli et, kıyma ve sucuk satılacağını duyurdu.
ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki üreticilerden temin edilen et ürünleri, 11 Mart Pazartesi gününden itibaren ramazan ayı boyunca Başkent Market şubelerinde satışa sunulacak.
GİMAT, Batıkent, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, Kızılay, Şafaktepe ve Etimesgut Başkent Market şubelerinde, 10.00-17.00 saatlerinde kıyma 369, kuşbaşı 379 ve dana sucuk 309 liradan satılacak.
Alışverişte, Başkent Kart ve kredi kartı da kullanılabilecek.
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