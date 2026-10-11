Ankara Ticaret Odası'nda seçimler: 25 bine yakın üye oy kullandı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 175 bini aşkın üyesini temsil eden meslek komitelerinde yer alan bin 383 aday, 96 liste halinde yarıştı. 132 sandıkta oy kullanılan seçimler, dün saat 09.00’da başladı ve 17.00’de sona erdi.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı denetiminde yapılan seçimlerde, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı yapıldı.

ATO üyelerinin oylarıyla 68 meslek komitesinin 205’i meclis üyesi olarak görev yapacak 478 komite üyesi ile 478 yedek üyesi seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oy kullandığı 45 No’lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi’nden meclis üyesi seçilerek boya satıcıları ve imalatçıları sektörünün temsilcisi oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da oy kullandığı 15 No’lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi’nden meclis üyesi seçildi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da seçimlerde sektörünü temsil edecek üyeleri belirlemek üzere 68 No’lu Cam ve Cam Ürünleri Komitesi’nde oy kullandı.

“SEÇİMİN KAZANANI ÜYELERİMİZ VE ANKARA’MIZDIR”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Baran, "Cumhuriyetimizle yaşıt Ankara Ticaret Odamız, 103 yıllık köklü geçmişi boyunca gücünü daima üyelerinin iradesinden aldı. Bugün sandığa yansıyan her irade, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine katkı sağlayacaktır. Her zaman olduğu gibi seçimlerimizin kazananı 175 bini aşan üyemiz ve Ankaramızdır. Seçimlerimizin ülkemize, Ankara iş dünyasına, Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ekonominin nabzının iş merkezlerinde, fabrikalarda ve ticarethanelerde attığını, Ankara Ticaret Odası’nın 68 meslek komitesinde üyeleri temsil edenlerin de sahanın nabzını tuttuğunu söyleyen Baran, "Komitelerimizin güçlü olması, üyelerimizin güçlü olması demek. Bu nedenle seçimlere gösterilen her katılımı, odamızın kurumsal gücüne ve sektörlerimizin geleceğine yapılmış bir katkı olarak görüyoruz" diye konuştu.

ATO meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanının asıl ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu delegelerinin seçimleri, Ankara Ticaret Odası Hizmet Binası’nda yapılacak.