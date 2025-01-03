Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam: 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 200 gram ekmeğin bugünden itibaren geçerli olmak üzere 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam: 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi
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ANKA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:10

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 zam yapılarak 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren geçerli olarak 200 gram ekmek 12,5 lira oldu" ifadesini kullandı. 

 


Etiketler: #Ankara Fırıncılar Odası #zam

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