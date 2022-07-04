Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Zamlı fiyat 5 temmuz itibarıyla geçerli olacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:49
Ankara'da ekmeğe zam
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Ankara'da fırıncılar artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi.

Ekmeğe yapılan zamların 5 Temmuz Salı gününden geçerli olacağı öğrenildi.

Ankara Fırıncılar Odası'nın yayımladığı yeni liste şu şekilde:



Ekmek Ankara zam
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