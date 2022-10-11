Ankara'da sahte paralarla alışveriş yapan 5 kişi yakalandı

11 Ekim 2022 Salı, 13:47

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, parada sahtecilik suçuna yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 5 şüphelinin İstanbul ve Antalya'dan getirdikleri sahte paraları piyasaya sürdükleri belirlendi.

Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 490 sahte 100 lira, 97 sahte 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 11 cami görevlisi, 8 seyyar satıcı ve 3 çobanın da arasında bulunduğu 27 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.

SAHTE PARALARLA ALDIKLARI KOYUNLARI KASAPLARA SATMIŞLAR

Sahte paralarla Ankara'da alışveriş yapan şüphelilerin, camilerdeki yardım toplama kutularına sahte 100 lira atarak para üstü aldıkları, Kurban Bayramı'nda sahte paralarla aldıkları koyunları kasaplara sattıkları belirlendi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelilerin sahte para verdikleri iş yerlerinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için tıbbi maskeyle yüzlerini gizledikleri, yıkılacak gecekonduları MERNİS adresi olarak gösterdikleri ortaya çıktı.

Sahte paraların anlaşılmaması için alışverişleri akşam saatlerinde, kamerasız ortamlarda yaptıkları belirlenen şüphelilerin, sahte paraların bulunduğu destelerin başına ve sonuna sahte olmayan paralardan koyarak dolandırdıkları kişilere verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda farklı suçtan kayıtlarının olduğu belirlendi.