Ankara'da sarı çizmeli protesto: Ziraat mühendisi atama bekliyor

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Fotoğraflar: Necati Savaş

Türkiye Mühendis ve Mimar Odası Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı (ZMO) Baki Remzi Suiçmez, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği (TAR-DER) Başkanı Mahmut Kaytan ve ülke genelinden tarım danışmanları dün Ulus Atatürk Heykeli önünde sorun ve isteklerine ilişkin basın açıklaması yaptı.



Suiçmez, “Tarım danışmanlarının sesi, sözü Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından duyulmuyor, duymazdan geliniyor” dedi.



Ziraat mühendislerinin kamu ve özel sektörde mühendise yakışır ücretle ve güvenceli istihdam edilmesi gerektiğini belirten Suiçmez şunları kaydetti:

“Kamuda yeterli sayıda kadro derhal açılmalı, güvencesiz sözleşmeli değil kadrolu atama yapılmalıdır. Bakanlık teşkilat yapısında ‘Çiftçi Yayım ve Eğitim Şubeleri’ tekrar açılıp eğitim ve yayımda birlik sağlanmalı, yeterli sayıda ve nitelikli personel için yeni istihdam ortamı yaratılmalıdır. Kamu yönetimine sesleniyoruz sorunları çözün. Atanamayan ve atama bekleyen binlerce meslektaşımızı atamasını yapın.”