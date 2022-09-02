Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu: Açıklanan incir fiyatları, girdi maliyetleri artan üreticiyi memnun etmedi

02 Eylül 2022 Cuma, 10:48

TARİŞ İncir Birliği, bu yıl incir için, kalitesine göre 8 ile 20 TL arasında kilo fiyatı açıkladı. Bu fiyatlar, artan girdi maliyetleri altında ezilen İzmir'in Tire ilçesindeki dünyaca ünlü "sarı lop" inciri üreten ve çok sayıda ülkeye ihracat yapan üreticiyi memnun etmedi. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, TARİŞ'in açıkladığı fiyatların üreticinin beklentisini karşılamadığını belirtti.

"LOKAL YAĞIŞLAR İNCİRİN KALİTESİNİ BOZDU"

Halil İbişoğlu, şunları söyledi:

“Dün itibarıyla TARİŞ bir fiyat açıkladı. Bu fiyattan çiftçilerimiz ve üreticilerimiz çok memnun olmadı. Bana göre memnun olmamasının nedeni şudur; bu yıl ilk başlarda rekolte geçen yıla göre yüzde 20 fazla görünüyordu. Son 15 gün içerisinde ilçemizin bazı bölgelerinde lokal yağışlar oldu. Bu yağışların arkasından batıdan esen, yöresel tabir ile deniz rüzgarının yaklaşık 7-8 gün esmesi, incirlerimizde çatlamalar oluşmasına neden oldu. Bu çatlamaların sonucunda incirlerimizin bir kısmı da akarak hurda haline geldi. Gezdiğimiz üretim alanlarındaki incir depolarına baktığımız zaman, incirin yaklaşık yüzde 30 civarında kaliteli incir, yüzde 30 civarında çatlak incir ve yüzde 30 civarında da hurda incir olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki bu da sonuçta burada kaliteli incirin açıklanan fiyatın çok daha üzerinde olması gerektiğini gösteriyor. Bu bölgesel yağışlar sadece Tire’de olmadı. Aydın’ın ilçelerinde de yağışlar oldu. O bölgenin kalitesi daha da bozuldu. Buna bağlı olarak incirin fiyatının özellikle kaliteli ve iyi incirin fiyatının bunun daha üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum."

"İHTİYACINIZDAN FAZLASINI SATMAYIN"

Ürünlerini erken satmamaları yönünde her yıl incir üreticisini uyardığını aktaran Halil İbişoğlu, "Bugün tavsiyemi tekrarlıyorum. Üreticimiz, elindeki incirini iyi muhafaza etsin. Paniğe kapılmasın. Zaman içerisinde incir fiyatları TARİŞ’in açıkladığı fiyatların çok çok üzerine çıkacaktır. Bunu geçtiğimiz yıllarda hep gördük. Zaman içerisinde, 15-20 gün fiyatlar düştü. Üreticimiz paniğe kapılıp incirini sattı. Ama arkasından incirin fiyatı 2-3 kat daha arttı" dedi.

"GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK ARTTI, FİYAT BEKLENTİYİ KARŞILAMIYOR"

İbişoğlu, incirde girdi maliyetlerinin bu yıl çok arttığını vurguladı ve şöyle devam etti:

"Tabii üreticimizin fiyatı düşük bulmasının bir başka nedeni de bu yıl için girdi maliyetlerinin çok artmış olması. Özellikle işçilik ücretleri 2,5 kat arttı. Yevmiyeci ücretleri yüzde 100’ün üzerinde arttı. Çiftçimizin kullandığı zirai ilaç ve gübre fiyatları, bazı çeşitlerde 3 kat gibi orantısız artışlar gösterdi. Tabii ki üreticimiz de bu maliyetlerin göz önünde bulundurulmasını bekliyordu. Ama açıklanan fiyatlar üreticimizi çok tatmin etmedi. Bundan dolayı üreticimiz bu incir fiyatlarını çok olumlu karşılamadı. Tekrar ediyorum. Üreticimiz ürününe sahip çıksın. İhtiyacının fazlasını elinde tutsun, muhafaza etsin. Özellikle kaliteli incir fiyatları önümüzdeki günlerde ciddi bir şekilde artacak. Çiftçimize bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum."