Anket açıklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.
Gözler mayıs ayı faiz kararı için Merkez Bankası'na çevrildi. Piyasa katılımcılarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu hafta yapılacak faiz toplantısında da hareketsiz kalacak.
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Yılsonu tahminini paylaşan 14 kurum da faizlerin yılsonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağını öngördü. Yıl sonu tahminlerinde sadece bir kurum politika faizinin yüzde 15'e yükseltilmesi tahminini paylaştı.
ENFLASYON YÜZDE 70'E DAYANDI
Son açıklanan veriler enflasyonda yükseliş ivmesinin devam ettiğini göstermişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 70'e dayandı.
Ekonomistlerin beklentileri 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonda zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor.
TCMB, geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmişti.
Gevşeme döngüsü geçen sene kur krizine sebep olarak dolaylı yoldan enflasyonun sert yükselmesine sebep olurken, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını daha da körüklemişti.
Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği TL'deki değer kaybı savaşın etkisiyle hızlanmış ve bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören dolar/TL , finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde bu yıl yaklaşık yüzde 20 yükseldi.
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