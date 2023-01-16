Anket sonuçları açıklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.
Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Bahçeli’nin yanındaki savaş suçlusu
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
- Kemal Özkiraz gözaltına alındı
- Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan büyük miting
- Muhalefetten ‘üç sandık’ hamlesi
- 'İktidardan büyük tuzak'