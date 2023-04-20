S&P, Avrupa bankalarına ilişkin 2024 yılı tahminini açıkladı: Reel faizler pozitife dönecek!
Standard & Poor's , Avrupa bankalarında reel faizin 2024 yılında pozitife dönmesinin beklendiğini kaydetti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa bankalarında reel faizin 2024 yılında pozitife dönmesinin beklendiğini aktardı.
"HİSSE GERİ ALIM PLANLARINI UYGULAMAYA HAZIRLANIYORLAR"
S&P'den yapılan açıklamada, Avrupa bankalarının sektördeki son kargaşadan korkan yatırımcıları sakinleştirmek için merkez bankalarından ucuza finansman kullanarak, devasa hisse geri alım planları uygulamaya hazırlandığı belirtildi.
Avrupa'nın önde gelen 14 bankasının 2022 sonu mali bilançolarından 33 milyar avro hacminde kâr payı ödenmesine, 26 milyar avro hacminde ise hisse geri alımı yapmasına hazırlandığının vurgulandığı açıklamada, gelecek yıl içerisinde Avrupalı bankalarda reel faizin pozitife dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
açıklama Avrupa Avrupa bankaları bankalar banka bilanço faiz hisse Kredi derecelendirme S&P Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu yatırımcı yatırım
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- 'Bu adamı durdurun!'
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Susturamayacaksınız!
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- Deniz Gezmiş'in abisinden Aksakal'ın ifadelerine tepki