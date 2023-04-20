S&P, Avrupa bankalarına ilişkin 2024 yılı tahminini açıkladı: Reel faizler pozitife dönecek!

Standard & Poor's , Avrupa bankalarında reel faizin 2024 yılında pozitife dönmesinin beklendiğini kaydetti.

AA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 16:23
S&P, Avrupa bankalarına ilişkin 2024 yılı tahminini açıkladı: Reel faizler pozitife dönecek!
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Avrupa bankalarında reel faizin 2024 yılında pozitife dönmesinin beklendiğini aktardı.

"HİSSE GERİ ALIM PLANLARINI UYGULAMAYA HAZIRLANIYORLAR"

S&P'den yapılan açıklamada, Avrupa bankalarının sektördeki son kargaşadan korkan yatırımcıları sakinleştirmek için merkez bankalarından ucuza finansman kullanarak, devasa hisse geri alım planları uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

Avrupa'nın önde gelen 14 bankasının 2022 sonu mali bilançolarından 33 milyar avro hacminde kâr payı ödenmesine, 26 milyar avro hacminde ise hisse geri alımı yapmasına hazırlandığının vurgulandığı açıklamada, gelecek yıl içerisinde Avrupalı bankalarda reel faizin pozitife dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.


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