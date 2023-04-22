Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle: Çiftçilere faizsiz kredi

Yayınlanma: 22.04.2023 - 18:54

Güncelleme: 22.04.2023 - 18:54

AKP dönemi çiftçilerin tarımdan kopması, tarlaların boş kalması, meraların hayvansızlaşması ile tarihe geçti.

Çiftçilerin sorunlarını sadece seçim öncesi hatırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni "müjde"lerini açıkladı.

Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. Hepsi özgün mimari olan ahırı, konağı, camisiyle akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verilecek. 50 baş üzeri büyükbaş damızlık üretim merkezi haline getirilecek teşvikler vereceğiz. Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az 1 asgari ücret garantisi vereceğiz."