Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? İşte ayrıntılar...

Yayınlanma: 23.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 27 Nisan Perşembe günü toplanacak. Aynı gün faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay “deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için” faizi 50 baz puan indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart toplantısında bir haftalık repo faizini yüzde 8,50’de sabit tutmuştu.

"UYGUN FİNANSAL KOŞULLAR ÖNCELIKLENDİRİLECEK"

Para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olan TCMB depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edileceğini açıklamıştı.

Para Politikası Kurulu’nun karara ilişkin açıklamasında, “Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir” denilmişti.

Karar metninde depremin ekonomiye etkisine ilişkin ise “Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması deprem sonrasında daha da önemli hale gelmiştir” değerlendirmeleri yapıldı.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor. TCMB'nin kararının sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı tahmin ediliyor.