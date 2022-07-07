Anketten korkutan sonuç: Cari açıkta beklenti daha da yükseldi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:44

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın açıklanacak Mayıs 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 3 milyar 500 milyon dolar ile 7 milyar 700 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

YIL SONUNDA 40 MİLYARI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 42 milyar 440 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 35 milyar dolar ile 49 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 25 milyar 710 milyon dolar olmuştu.

CARİ AÇIK NEDİR?

Bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan daha fazla olmasına cari açık denir. Ülkenin ithal ettiği mallara harcadığı miktar, ihraç ettiği mallara harcadığı miktarı geçtiğinde cari açık meydana gelir.

Cari açığın oluşmasına sebep olan etkenler şunlardır:

- Aşırı yükselmiş döviz kuru

- Yüksek oranda enflasyon

- Dış ticarette yaşanan ekonomik durgunluk

- Ülke borçlanması

- İhracatın azalması

- İthalat rakamlarının ihracat rakamlarını geçmesi

BAKAN MUŞ İHRACAT REKORU KIRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda haziran ayı dış ticaret rakamlarının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu aktarmıştı.

Mehmet Muş paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık. Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır! Hayırlı olsun."