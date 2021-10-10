Antalya'da bir kişi "yerler kirlenmesin" diye markete ayakkabılarını çıkarıp girdi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişinin "yerler kirlenmesin" düşüncesiyle ayakkabılarını çıkararak markete girmesini gösteren güvenlik kamerası kaydı, sosyal medyada ilgi gördü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markete gelen 60 yaşlarındaki çiftçi, lastik ayakkabılarını çıkartıp çoraplarıyla içeri girdi.
Alışverişini yaptıktan sonra dışarı çıkan adamı, markete ekmek getiren fırıncı fark etti.
Fırıncının, "Ayakkabılarınızı çıkartmanıza gerek yoktu" demesi üzerine bu kişinin "Ayakkabım çamurluydu. Yerler kirlensin istemedim. Ben de esnaflık yaptım." diye karşılık verdiği belirtildi.
Market sahibi Hasan Çetin ise gazetecilere, müşterisinin ayakkabısını çıkararak içeri girdiğini görmediğini söyledi.
Fırıncının söylemesi üzerine durumu fark ettiğini anlatan Çetin, bu davranış karşısında mahcubiyet hissettiklerini ifade etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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